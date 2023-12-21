Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında ÇKS yönetmeliği toplantısı düzenlendi

Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal başkanlığında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kartal, üretici ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kartal, çiftçilerin ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden dolayı sıkıntı yaşamamaları adına böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade etti.

Toplantıya, köy muhtarları, ilgili STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.