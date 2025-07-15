Amasya'nın Göynücek ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Kaymakam Osman Demirgül ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.
Ziyarette şehitlere duyulan minnet dile getirildi.
Son Dakika › Güncel › Göynücek'te 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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