Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te çıkan orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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