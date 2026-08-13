Gözaltı Sayısı 37'ye Ulaştı
'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ
'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 37'ye yükseldi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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