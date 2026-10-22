Gözaltına alınan Gamber Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı

Gözaltına alınan Gamber Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gözaltına alınan Gamber Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Fidan hakkındaki jandarma ve adliye süreci tutukluluk kararıyla sonuçlandı.
ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Gamber Fidan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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