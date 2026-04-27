Gözlerini Kaybeden Müzisyen Çöp Eve Geri Döndü, Temizliğe İzin Vermedi

27.04.2026 04:06
Avcılar'da müzisyen Seyran Özvardar, annesini kaybettikten sonra geçirdiği kazada gözlerini kaybetti. Evinin çöp eve dönüştüğü tespit edilince hayırseverler tarafından kiralanan başka bir eve yerleştirildi, ancak 2 gün sonra çöp eve geri döndü. Belediye ekiplerine 'Pazartesi gelin' diyerek temizliğe izin vermedi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL – Avcılar'da müzisyen Seyran Özvardar, 2017'de annesini kaybettikten sonra 2019'da trafik kazasında gözlerini kaybetti. 2021'de evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları tarafından şikayet edilen Özvardar'ın evinin çöp eve döndüğü tespit edildi. 23 Nisan'da bir derneğin desteğiyle aynı mahallede kiralanan başka bir eve yerleştirildi, ancak 2 gün sonra çöp eve geri döndü.

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, şikayet üzerine eve gittiğinde Özvardar, 'Pazartesi gelin veya hiç gelmeseniz de olur. Hakkınızı bana helal edin' diyerek temizliği reddetti. Özvardar, 'Buradan takip etmem gereken olaylar var' diyerek yeni eve geçmeyeceğini belirtti. Apartman sakinleri, çöp evin koktuğunu ve yangın tehlikesi yaşadıklarını ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
