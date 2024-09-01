Göztepe, Bodrumspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Göztepe, Bodrumspor'u 2-0 Yendi

Geniş Video İzle

Göztepe, Süper Lig'deki dördüncü hafta maçında Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti. Romulo Cardoso ve Djalma Silva'nın attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı. Maç seyircisiz oynandığı için Göztepe taraftarı takımlarına stadyum etrafında destek verdi.

01.09.2024 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)-Bodrumspor, Süper Lig'deki dördüncü hafta maçında Göztepe'ye konuk oldu.Göztepe, Badrumspor'u 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in  4. haftasında Göztepe ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Saat 21: 45'te Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı  hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Gözepe, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta  16. dakikada Romulo Cardoso ve 41. dakikada Djalma Silva'nın attığı gollerle sahasında Bodrumspor'u 2-0 yendi.

Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Göztepe'nin sahasında oynadığı Bodrumspor maçında taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu önünde takımlarına destek verdi.

Maç öncesi Fahrettin Altay'da takım otobüsünü karşılayan Göztepe taraftarı sonrasında stadyum etrafına geçerek seremoni esnasında "Medcezir" şarkısını söyleyerek takımlarına destek oldu.

Kaynak: ANKA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göztepe, Bodrumspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 01:42:05. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Bodrumspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement