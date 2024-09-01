Göztepe, Bodrumspor'u 2-0 Yendi

(İZMİR)-Bodrumspor, Süper Lig'deki dördüncü hafta maçında Göztepe'ye konuk oldu.Göztepe, Badrumspor'u 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Saat 21: 45'te Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.
Gözepe, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 16. dakikada Romulo Cardoso ve 41. dakikada Djalma Silva'nın attığı gollerle sahasında Bodrumspor'u 2-0 yendi.
Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Göztepe'nin sahasında oynadığı Bodrumspor maçında taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu önünde takımlarına destek verdi.
Maç öncesi Fahrettin Altay'da takım otobüsünü karşılayan Göztepe taraftarı sonrasında stadyum etrafına geçerek seremoni esnasında "Medcezir" şarkısını söyleyerek takımlarına destek oldu.
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