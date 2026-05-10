Göztepe, Gaziantep FK'yı Mağlup Etti

(İZMİR)- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Gaziantep FK, 4. dakikada Heliton'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Göztepe, 44. dakikada Juan'ın golüyle skora denge getirdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İzmir ekibi, 77. dakikada Romulo'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe sahadan galibiyetle ayrıldı.
