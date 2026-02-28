Graham'dan İran'a Askeri Operasyon Açıklaması - Son Dakika
Graham'dan İran'a Askeri Operasyon Açıklaması

28.02.2026 14:16
Senatör Graham, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahalesinin tarihi bir adım olduğunu savundu.

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington ile Tel Aviv'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından yaptığı röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın "zamanın gereğini yerine getirdiğini" ve İran'daki dini liderlik sisteminin çöküşünü başlattığını söyledi. Graham ABD'nin İran'ı hedef alan operasyonu için "Uzun süredir hayalimdi" dedi.

Graham, operasyonun "kapsamı itibarıyla çok büyük" olduğunu ve hedefinin "İran halkının talep ettiği şekilde rejimin ortadan kaldırılması" olduğunu belirterek, Trump'ın, Tahran yönetimiyle yeni bir nükleer anlaşma yapılamayacağı sonucuna vardığını söyledi. Graham, ABD'de uzun süredir İran'a karşı askeri müdahaleyi savunan isimlerin başında geliyor.

"Ayetullah rejiminin yerini, kendi halkı için daha iyi bir yaşam isteyenlerin alacağı bir yönetim görme arzusu uzun süredir hayalimdi" diyen Graham, ABD askerlerinin operasyon sırasında karşılaşabileceği tehlikelere de dikkati çekti. Graham, olası can kaybı veya yaralanmalar olması durumunda, bunun "daha güvenli bir Amerika ve daha adil bir dünya için yapılan fedakarlık" olduğunu savundu."

Senatör, İran rejiminin son dönemde kendi halkına yönelik şiddet eylemlerine de vurgu yaparak, "Ocak ayındaki baskılarda on binlerce İranlının öldürülmesi, bu rejimin varlığının Amerika'nın ulusal güvenliği için ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Graham, İran'daki yönetimin çöküşünün bölgesel diplomaside önemli sonuçları olacağını da ileri sürdü. Özellikle İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinin yeniden ivme kazanabileceğini savunan Senatör, bu adımı "bölgedeki en büyük kazanım" olarak nitelendirdi. Graham ayrıca "Rejim çöktüğünde, bölge yeni bir şafağa yelken açacak ve normalleşme süreci kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Operasyon, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

