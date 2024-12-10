Graham'dan Türkiye ve Kürt Güçleri Uyarısı

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(ANKARA) - ABD Başkanı seçilen Başkanı Donald Trump'ın yakın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lündsey Graham, "IŞİD'i yok etmemize yardım eden Kürt güçlerinin, Türkiye veya Suriye'yi ele geçiren radikal İslamcılar tarafından tehdit edilmesine izin vermemeliyiz" dedi.

ABD'de ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump'ın güçlü destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Geçmişte, Başkan Trump'ın IŞİD'i yok etmesine yardımcı olan Kürt güçlerine karşı askeri operasyon düzenlemesi durumunda Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar hazırlamıştım. Bu konuda iki partinin desteğiyle yeniden harekete geçmeye hazırım" dedi.

Graham, Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonların terör örgütü IŞİD'i güçlendireceğini ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarına zarar vereceğini savundu. Graham X sosyal medya platfromu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarını takdir ediyorum, ancak bu yeterli olmayacaktır. Kuzeydoğu Suriye'de Kürt güçleri tarafından tutulan yaklaşık 50 bin IŞİD mahkumunun serbest bırakılmadığından emin olmalıyız.

Başkan Trump döneminde IŞİD'i yok etmemize yardım eden Kürt güçlerinin, Türkiye veya Suriye'yi ele geçiren radikal İslamcılar tarafından tehdit edilmesine izin vermemeliyiz.

Türkiye'nin, kuzeydoğu Suriye'de yaşayan farklı gruplar hakkında meşru endişeleri var. Ancak Türkiye ile SDG arasında bir çatışma çıkarsa veya Türkiye Kürt güçlerine saldırırsa, bu durum IŞİD mahkumlarının firarına yol açar ve bu Amerika için bir kabus olur.

IŞİD'in kontrolü ele geçirdiği son dönemde, Suriye'den planlanan saldırılarla binlerce Avrupalı ve Amerikalı hayatını kaybetti.

Ayrıca, IŞİD'in yeniden ortaya çıkması, bölge genelinde kaosa neden olur ve bu da ülkemizde daha yüksek benzin fiyatlarına yol açar.

Türkiye'nin, kuzeydoğu Suriye ile Türkiye arasında Türk çıkarlarını koruyacak bir askerden arındırılmış tampon bölgeye sahip olmayı hak ettiğine inanıyorum. Ancak Türkiye, Suriye'deki Kürt güçlerine karşı askeri harekat düzenlerse, bu durum Amerika'nın çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atar.

Geçmişte, Başkan Trump'ın IŞİD'i yok etmesine yardımcı olan Kürt güçlerine karşı askeri operasyon düzenlemesi durumunda Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar hazırlamıştım. Bu konuda iki partinin desteğiyle yeniden harekete geçmeye hazırım."