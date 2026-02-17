Graham: Trump İran kararını haftalar içinde verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Graham: Trump İran kararını haftalar içinde verecek

17.02.2026 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Graham, Trump'ın İran'a askeri veya diplomatik yanıtı konusunda karar alacağını söyledi.

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin kararını "aylar değil haftalar içinde" vereceğini iddia etti.

ABD'li Senatör Graham, Tel Aviv'de yaptığı basın toplantısında, ABD'nin İran'a olası askeri saldırısı ve Cenevre'de ikinci turu yapılacak nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu belirten Graham, "Biri diplomatik bir yol, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde bu rejimi diplomatik olarak sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışmak. Diğeri ise askeri seçenek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "hangi seçeneğin daha büyük balığı tutabileceği" arayışında olduğunu söyleyen Graham, Trump'ın kararını "aylar değil, haftalar içinde." vereceğini savundu.

İran'daki yönetimin 1979'dan beri "en zayıf noktasında" olduğunu ileri süren Graham, olası ABD saldırısına İran'ın vereceği cevap hakkında ise "Bölgedeki askerlerimiz vurulabilir mi? Kesinlikle vurulabilirler. Eğer topyekün bir saldırı yaparsak İran karşılık verebilir mi? Kesinlikle verebilir." ifadelerini kullandı.

???????The Times of Israel'e verdiği demeçte ise Graham, Trump ile Netanyahu arasında İran konusunda "hiçbir görüş ayrılığı" olmadığını savundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sıklaştırdığı adımlarına ilişkin olarak ise Graham, ilhak hamlesinin İsrail'e uluslararası alanda "büyük bir darbe" vuracağını söyledi.

ABD ile İran heyetlerinin, yarın Cenevre'de nükleer müzakerelerin ikinci turu kapsamında görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmelerin ilk turu, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graham: Trump İran kararını haftalar içinde verecek - Son Dakika

50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 01:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Graham: Trump İran kararını haftalar içinde verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.