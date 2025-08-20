Graham: Trump, Putin ile barış olmazsa Rus ekonomisini hedef alacak - Son Dakika
Graham: Trump, Putin ile barış olmazsa Rus ekonomisini hedef alacak

20.08.2025 10:28
Senatör Graham, Trump'ın Putin barış yapmazsa Rus ekonomisini ezmeye hazır olduğunu duyurdu.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış sürecinde üzerine düşeni yapmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus ekonomisini "ezmeye" hazır olduğu mesajını verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Graham, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürüttüğü süreci değerlendirdi.

Daha önce Rus petrolü alan ülkelere tarife ve yaptırım uygulamaya yönelik karar tasarısı teklifine değinen Graham, bu sürecin Trump'ın desteğiyle ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Graham, dün basına yaptığı açıklamada "Trump, Putin kendi üstüne düşeni yazmazsa onun ekonomisini ezmesinin gerekeceğini düşünüyor çünkü dediğinizi yapmanız gerek." yorumunun ardından Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Putin'in barışla ilgilenmediğinin kesinleştiği bir an gelecek ve Başkan Trump'ın yapacağını söylediği şeylerin arkasında durması gerekecek. Bunun en iyi yolu da Kongrenin onayıyla olur." diyerek, Putin'in barış konusunda Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etmemesi halinde Trump'ın Rusya'nın ekonomisini yeni yaptırımlarla "ezmeye" hazır olduğu mesajını verdi.

Graham, ateşkesin olmaması halinde Rus petrolü alan ülkelere yaptırım uygulamaya yönelik 85 senatörün destek verdiği tasarı sunmuştu.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın desteği olmadan tasarıyı ilerletmeme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Graham: Trump, Putin ile barış olmazsa Rus ekonomisini hedef alacak

