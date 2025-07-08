Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor

08.07.2025 17:25
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78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını davasında LPG tesisatı bakım görevlileri savunma yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde, LPG tesisatı bakım görevlileri savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmanın ikinci gününde, şirketin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, verilen aranın ardından çapraz sorguda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Mutfak personeli Reşat Bölük'ün, kendisine gönderdiği mailde yeni elektrikli ızgara alınmasını istemesine rağmen neden mevcut ızgaranın tamir edildiğinin sorulması üzerine Özdemir, bununla ilgili kararı şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın verdiğini söyledi.

Özdemir, muhasebe biriminde çalışan personelin kış döneminde dönüşümlü, kendi aralarında anlaşarak Grand Kartal Otel'e gittiğini anlatarak, Mehmet Salun'un ön muhasebe elemanı olduğunu, karar alma yetkisinin olmadığını, işlerin Emir Aras'ın talimatıyla yapıldığını kaydetti.

İşe alımları kimin yaptığına ilişkin soru üzerine Özdemir, "Personel alımlarına Emir bey karar verir. İşe başlama evraklarını ben imzalarım. Mülakatları Emir bey yapar. Birim amirleri, altlarında çalışacak personeli Emir beyin onayıyla işe alır." ifadelerini kullandı.

Sanık Özdemir, iş güvenliği uzmanı alımı gündeme geldiğinde otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün, "gerek yok" dediğini söyledi.

LPG tesisatı bakım görevlileri, çalıştıkları dönemde yaptıkları kontrollerde sorun olmadığını savundu

Savunmasını yapması için söz verilen LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın, 2014 yılında bir LPG firmasında işe başladığını, 2018 yılından itibaren yanan otele hizmet vermeye başladığını belirtti.

LPG firmasındaki işinden 2021 yılında ayrıldığını ve bir daha otele hizmet vermediğini dile getiren Aydın, "Benim çalıştığım zamanda tesiste herhangi bir sorun yoktu. Gaz tesisatı standartlara uygundu. Muharrem Şen'i tanıyorum. 2022 yılı itibarıyla otele hizmet vermeye başladığını duydum." diye konuştu.

Aydın, kendisinin kontrol ettiği dönemde mutfaktaki gaz vanalarının yerinin uygun olduğunu belirterek, "İki vana vardı. Binanın dışarısında da gazın kesilmesini sağlayan bir vana vardı." dedi.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen ise aynı LPG firmasında sözleşmeli olarak bakım ve kontrol servis elemanı olarak çalıştığını kaydetti.

Toplam 13 ilde yüzlerce tesisin bakım ve kontrolünü yaptığını aktaran Şen, sadece LPG firmasının talimatlarıyla çalıştığını, neleri kontrol etmesi gerekiyorsa onları kontrol edip rapor tuttuğunu anlattı.

Şen, kendisinin LPG tesisat projesi sorgulama görevinin olmadığını savunarak, "Gittiğim dönemde yetkim ve görevim dahilinde yaptığım kontrollerde herhangi kusur görmedim. Ben sadece bana verilen talimatlarla bakım ve kontrol yapan servisim." dedi.

Grand Kartal Otel'e sadece 2022 yılında gittiğini aktaran Şen, "Tesisata, vanalara, tanka, gaz alarmına ve gaz kaçağı olup olmadığına bakarım. 2022 yılında yaptığım kontrollerde standart dışı bir şey görmedim. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum." ifadesini kullandı.

Şen, gaz alarmının devreye girmemesinin LPG kaçağı olmadığını gösterdiğini belirterek, bağlantı borularının profesyonellik gerektirmeden değiştirilebilecek borular olduğunu dile getirdi.

Otel çalışanlarını ve yöneticilerini tanımadığını, sadece LPG firması ile sözleşme yapmış servis elemanı olduğunu söyleyen Şen, "Benim LPG projesi çizme, onaylama, imal etme gibi görevim yoktur. Olaydan çok üzgünüm ama bir kusurlu varsa o ben değilim." savunmasını yaptı.

Sanık Şen'in çapraz sorgusunun ardından ara verilen duruşma, sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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