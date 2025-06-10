Graz\'daki Silahlı Saldırıya Dışişleri\'nden Tepki

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avusturya'nın Graz şehrindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ülkede milli yas ilan edildi

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye, bu sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmiş, en az 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın, lisenin 21 yaşındaki eski bir öğrencisi olduğu ve saldırı sonrası intihar ettiği bildirildi. Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklamıştı.