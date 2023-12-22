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Graz Teknik Üniversitesi, deprem hasarını önceden ölçebilen yeni bir teknoloji geliştirdi - Son Dakika
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Graz Teknik Üniversitesi, deprem hasarını önceden ölçebilen yeni bir teknoloji geliştirdi

Graz Teknik Üniversitesi, binalardaki değişimleri navigasyon uyduları kullanarak ölçebilen bir sistem geliştirdi. Bu sayede binaların kondisyonu ölçülerek hasarın en aza indirgenebileceği belirtildi.

Graz Teknik Üniversitesi, deprem hasarını önceden ölçebilen yeni bir teknoloji geliştirdi
22.12.2023 - 10:03,
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Avusturya'daki Graz Teknik Üniversitesi (TU), şiddetli depremlerin binalara verebileceği hasarı önceden ölçebilecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, binalardaki değişimlerin navigasyon uyduları kullanılarak 20 bin kilometre uzaktan bile milimetrik hassasiyetle ölçüldüğü kaydedildi.

Bu yöntem kullanılarak bir sistem geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, binaların kondisyonlarının ölçülerek binalara hasarın en aza indirgenebileceği aktarıldı.

Araştırmanın yazarlarından TU Jeodezi ve Ölçüm Sistemleri Mühendisliği Enstitüsü Başkanı Werner Lienhart, "Bu sistemin binayı statik ve dinamik olarak denetlemesi, yapının mevcut sağlığını derinden anlamamızı sağlıyor. Bu da köprüler ve barajlar gibi büyük mühendislik yapılarının ömürlerine dair çok önemli ipuçları veriyor." ifadesini kullandı.

Sistem ilk olarak Viyana'daki DC Kuleleri'nde test edildi.

Kaynak: AA
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Avusturya, Deprem, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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