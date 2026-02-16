Greene, Beytüllahim'deki Hristiyanların Sorunlarını Değerlendirdi

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrail'in Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentindeki yasa dışı yerleşimci sorununu değerlendirdi.

Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti belediye başkanı Maher Canawati ile bir araya geldiğini açıkladı.

Eski Kongre üyesi Greene, Beytüllahim'de, Gazze'de ve Batı Şeria'da Hristiyanlara yönelik baskıları ele aldıklarını, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hıristiyanların da öldürüldüğünü, kiliselerin de saldırıya uğradığını belirtti.

Canawati'nin belirttiği üzere, Hristiyanların sadece yasal olarak sahip oldukları evlerinde Yahudi ve Müslüman komşularıyla barış içinde yaşamak istediklerini vurgulayan Greene, ancak yerleşimcilerin evlerini almaya devam ettiğini kaydetti.

Greene, şu anda Beytüllahim'de İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait 139 kontrol noktası bulunduğunu, Beytüllahim eskiden 41 mil kare büyüklüğünde olduğunu, ancak şu anda 7 mil kareye indirildiğini ifade etti.

Beytüllahim'in İsa peygamberin doğum yeri olduğunu hatırlatan Greene, "Amerikalı Hristiyanlar, orada yaşanan Hristiyanlara yönelik zulmü büyük ölçüde bilmiyorlar, ancak bunu öğrenmeli ve seslerini yükseltmeliler." ifadelerini kullandı.