Grenfell Tower Yıkılacak - Son Dakika
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Grenfell Tower Yıkılacak

İngiltere, Grenfell Tower'ı iki yıl içinde yıkacağını duyurdu, yıkım dikkatle yapılacak.

07.02.2025 23:47
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İngiltere hükümeti, 2017'de çıkan yangında 72 kişinin hayatını kaybettiği başkent Londra'nın batısındaki "Grenfell Tower" apartmanının iki yıl içinde yıkılacağını duyurdu.

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, binanın yıkım işleminin 14 Haziran 2017'deki facianın sekizinci yıl dönümünden sonra başlayacağı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Angela Rayner'ın olayda yakınlarını kaybeden aileler ve hayatta kalanlarla görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, yıkım işleminin "dikkatlice ve hassas şekilde" olacağı kaydedildi.

Açıklamada, yıkım işleminin yaklaşık iki yıl süreceği, binanın yıkımı için özel müteahhit belirleneceği ve detaylı plan oluşturulacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Grenfell Tower bazıları için kayıplarını hatırlatan kutsal alan. Ancak, kuleyi anıt olarak koruma veya tamamen yıkma konusunda topluluk içinde farklı görüşler var." denildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve hayatta kalanları temsilen "Grenfell United" grubundan yapılan açıklamada, binanın yıkılmasını "utanç verici ve affedilemez" olduğu, ailelerin görüşleri dikkate alınmadan bu kararın alındığı bildirildi. Grup, ancak bazı ailelerin, yapının güvenlik gerekçesiyle kaldırılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Şikayetler göz ardı edilmişti

Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında 14 Haziran 2017 gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmiş, 74 kişi de yaralanmıştı. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı kaydedilmişti.

Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından belediye sorumlu tutulmuştu.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyetinin ise belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Ülkedeki bütün yüksek katlı sosyal konutların dış kaplamalarının incelenmesi için çalışma başlatan hükümet, yangına yönelik soruşturma ile tedbirlerin de gözden geçirileceği sözünü vermişti.

Dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek kamuoyundan özür dilemişti.

İngiliz hükümeti tarafından oluşturulan bağımsız araştırma komisyonunun raporunda, Londra itfaiyesinin "yangına yeterince hazırlanmayarak ulusal yönergeleri ihlal ettiği" ifade edilmişti. Raporda, itfaiyenin, özellikle iki saat süreyle dairelerin terk edilmemesi yönündeki stratejisinin ölü sayısını artırdığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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