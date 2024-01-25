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Greta Thunberg, Filistin yanlısı gösteride İsrail'i soykırım ile suçladı - Son Dakika
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Greta Thunberg, Filistin yanlısı gösteride İsrail'i soykırım ile suçladı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Leipzig'te düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye katılarak İsrail'in saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirdi. Thunberg, insanların soykırım karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Greta Thunberg, Filistin yanlısı gösteride İsrail\'i soykırım ile suçladı
25.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:31
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Leipzig şehir merkezinde düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye katılarak "soykırım karşısında" kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gösteriye sürpriz şekilde katılan ve Filistin'e destek için kefiye takan 21 yaşındaki Thunberg, yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Thunberg, "Zulme, emperyalizme, savaşa, her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her zaman ayağa kalkmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Filistin'in yanında olmak insan olmaktır. Susturulmamıza asla izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İklim aktivisti Thunberg, daha önceki açıklamalarında da İsrail'in Gazze saldırılarında Filistin'e destek vermiş ve Almanya'da bazı kesimlerce yoğun şekilde eleştirilmişti.

Kaynak: AA
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