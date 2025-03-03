Grip Tedavisinde Sarı Serum Uyarısı - Son Dakika
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Grip Tedavisinde Sarı Serum Uyarısı

Dr. Erendor, gripte sarı serum ve atom gibi yöntemlerin bilimsel kanıtı olmadığını belirtti.

03.03.2025 16:17
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Gripte sarı serum kullanımına dikkat

KİLİS - Kilis Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gökmen Erendor, grip tedavisinde yanlış uygulamalara karşı uyarıda bulunarak, sarı serum ve atom gibi yöntemlerin bilimsel bir kanıtı olmadığını vurguladı.

Dr. Gökmen Erendor, mevsimsel grip ve yanlış tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sarı serum ve atom olarak da bilinen bilimsel temeli olmayan uygulamalara karşı vatandaşları uyardı. Hastalığın sonbaharın sonu, kış ayları ve ilkbaharın başında daha sık görüldüğünü vurgulayan Erendor, Ekim başı ile Mart sonu arasındaki dönemin grip açısından en riskli zaman dilimi olduğunu söyledi.

Risk gruplarına dikkat çekti

Dr. Erendor, toplumun genelinin grip riski taşıdığını ancak bazı yaş ve sağlık gruplarının daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Dr. Erendor, özellikle 2 yaş altındaki bebekler, 65 yaş üstü bireyler, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastaları, obez bireyler ve huzurevlerinde yaşayan yaşlıların gripten daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Grip belirtileri nelerdir

Hastaların en çok yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu aktaran Dr. Erendor, 38 dereceyi geçen ateşin yanı sıra boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kuru öksürük, burun akıntısı, göz yaşarması, aksırma ve eklem-kas ağrılarının da yaygın belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

Sarı serum uyarısı

Son dönemde sosyal medyada grip tedavisi olarak önerilen bazı uygulamalara karşı uyarılarda bulunan Dr. Erendor, "Sarı serum" ve "atom" adı verilen tedavi yöntemlerinin bilimsel bir kanıtı olmadığını vurguladı. Bu tür uygulamaların Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilmediğini belirten Erendor, "Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla, bu uygulamaların bazı hastalarda ciddi kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açtığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Hastaların bu tür tedavilere yönelmek yerine, hekim kontrolünde tedavi olmaları gerektiğini söyleyen Erendor, "Lütfen halsizlik, yorgunluk, hafif ateş veya grip belirtileriyle bizlerden sarı serum ya da atom uygulaması talep etmeyiniz" diye konuştu.

"Antibiyotik kullanımı kesinlikle yanlış"

Grip tedavisinde antibiyotik kullanımının kesinlikle yeri olmadığını belirten Dr. Erendor, hastalığın önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için en önemli unsurun kişisel hijyen olduğunu söyledi. Hem hastaların hem de sağlıklı bireylerin, hastalığın yayılmasını önlemek için ellerini bol su ve sabunla yıkamaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Antibiyotik, Antibiyotik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Kilis, Son Dakika

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