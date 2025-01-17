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Sağlık Bakanı Memişoğlu, gribal enfeksiyonların mevsimsel olduğunu belirtti, panik yapmayın dedi.

17.01.2025 17:00
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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gribal enfeksiyon vakalarına ilişkin; "Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Van'a giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "gribal enfeksiyon vakalarının arttığı" yönündeki açıklamalarla ilgili şunları söyledi:

"Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz."

Grip Vakaları Artış Gösteriyor
Kaynak: ANKA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grip Vakaları Artış Gösteriyor - Son Dakika

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