Grönland'da Oruç: Racan Mansoor'un Deneyimi

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta yaşayan Filistin asıllı Racan Mansoor, ülkede yaşayan birkaç Müslüman'dan birisi olarak tek başına oruç tutmanın garip hissettirdiğini söyledi.

"Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde AA muhabiri, Danimarka'da doğup büyüyen ve Grönland'daki yaşamında 2'nci yılına giren Filistin asıllı 24 yaşındaki Mansoor'un dünyanın en büyük adasında ramazanı nasıl geçirdiğini aktardı.

Filistinli anne ve babasıyla Danimarka'da doğup büyüdüğünü anlatan Mansoor, "Babamın güçlü Filistin ve Müslüman değerleriyle büyüdüm. O bu değerleri savunmaya devam ediyor." dedi.

Mansoor, babasının da sık sık başkent Nuuk'a geldiğini, burada kripto para ve döviz üzerine çalışmak istediklerini belirterek, "Babamla oturup 'Diriliş Ertuğrul' dizisini izleyerek vakit geçirmeyi çok seviyorum." diye konuştu.

"Etrafımda Müslüman olmadan oruç tutmak biraz garip"

Grönland'de 2'nci yılını girdiğini anlatan Mansoor, dünyanın en kuzeydeki başkenti olan Nuuk'un coğrafi özellikleri nedeniyle ramazan ayında 12 saatten fazla oruç tuttuğunu söyledi.

Mansoor, "Oruç tutmak olağanüstü bir durum değil. Bütün Müslümanlar ramazanda oruç tutar. Olağanüstü olan orucu nerede tuttuğun. Burada yaşayan birkaç Müslümandan biriyim." ifadelerini kullandı.

Mansoor, Grönland'ın güvenli, sakin ve sessiz bir ülke olduğunu belirterek, "Ramazan biraz zor geçiyor çünkü benimle oruç tutan kimse yok. Oruç tutan kişilere nasıl davranacaklarını da bilmiyorlar. Arkadaşlarım sürekli, 'Haydi bir şeyler içelim', 'Haydi bir şeyler yiyelim' diyor." diye konuştu.

Grönland'de 2'nci ramazanını geçirdiğini, arkadaşlarının da duruma biraz alıştığını ifade eden Mansoor, "Bu yıl daha kolay. Geçen yıl 16 saat oruç tutmuştuk. Bu yıl 12." dedi.

Mansoor, "Etrafımda hiç Müslüman olmadan oruç tutmak biraz garip. Danimarka'da doğdum ve büyüdüm, birçok Müslüman ülkeye gittim. Etrafımda her zaman Müslüman vardı. Şimdi yok. Biraz garip." ifadesini kullandı.

"Grönland halkı misafirperver ve dost canlısı"

Grönland'e ilk geldiğinde bazı kişilerin alay etmek için kendisine "Allahu ekber" diye bağırdıklarını anlatan Mansoor, "Bunun saygısızlık olduğunu söyledim ve yapmayı bıraktılar. Yerel kültürleri ve ülkelerine saygı duyulduğu sürece buradaki insanlar son derece misafirperver ve dost canlısı." dedi.

Mansoor, Danimarka'dan çok sayıda kişinin Grönland'e geldiğini belirterek, burasını kendi ülkeleri gibi gördüklerini ancak bunun da doğru olmadığını kaydetti.

İftarını babasının hazırladığı geleneksel Filistin yemeğiyle yapan Mansoor, tüm Müslümanlara hayırlı ramazanlar diledi.