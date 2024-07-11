GTO, İŞKUR ve KOSGEB ile İşletmelere Destek Programlarını Tanıttı - Son Dakika
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GTO, İŞKUR ve KOSGEB ile İşletmelere Destek Programlarını Tanıttı

GTO, İŞKUR ve KOSGEB ile İşletmelere Destek Programlarını Tanıttı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde bilgilendirme programı düzenledi. Programda, işletmelerin ticari faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla uygulanan destek programları GTO üyelerine tanıtıldı. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in daha iyi olabilmesi ve işletmelerin gelişebilmesi için bu desteklere ihtiyaç olduğunu belirtti. Programda, KOSGEB ve İŞKUR yetkilileri çeşitli konu başlıklarında destek ve teşvikler hakkında bilgi verdi.

11.07.2024 17:55
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Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğinde bilgilendirme programı yapıldı.

GTO'dan yapılan açıklamada, işletmelerin ticari faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak hedefi,le İŞKUR ve KOSGEB tarafından uygulanan destek programlarının GTO üyelerine tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in çok daha iyi olabilmesi, işletmelerin kendilerini geliştirebilmesi ve ülke kalkınmasına katkı sağlanabilmesi için bu desteklere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu ihtiyacımızı Gaziantep Ticaret Odası olarak her platformda dile getiriyoruz. Bu bağlamda işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli fırsatlar sunan İŞKUR ve KOSGEB destek programlarını da çok önemsiyoruz." dedi.

Programda, KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy ve İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan, çeşitli konu başlıklarında destek ve teşviklerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Kosgeb, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GTO, İŞKUR ve KOSGEB ile İşletmelere Destek Programlarını Tanıttı - Son Dakika

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