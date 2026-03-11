GTÜ\'den Anne Sofrası Etkinliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, "Anne Sofrası" etkinliği kapsamında iftar programında yaşlılarla bir araya geldi.

Darıca Cevher Dudayev Parkı'ndaki restoranda düzenlenen iftar programı, Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve GTÜ işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ve yaşlıların aynı masayı paylaşarak sohbet ettiği program, nesiller arası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Programda konuşan Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aytül Kanburoğlu, nesiller arasında kurulacak gönül köprüsünün ilk adımını attıklarını belirterek, "Dernek olarak ailelerinden uzaktaki gençlerimizle ayda bir buluşmayı, onlara aile sofrasının sıcaklığını hissettirmeyi ve tecrübeyle enerjiyi aynı sofrada buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, GTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Meral Elçi, dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.