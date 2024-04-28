Guangzhou'da meydana gelen hortum 5 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Guangzhou'da meydana gelen hortum 5 kişinin ölümüne neden oldu

Çin'in güneyindeki Guangzhou'da Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan güçlü bir hortum, 5 kişinin ölümüne ve 33 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hortumun şiddeti üçüncü seviyede olduğu belirlendi ve bir kilometrelik bir mesafe kat etti. Olay yerine gönderilen kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaralılar hastaneye sevk edildi ve 141 fabrika binası hasar gördü.

28.04.2024 09:37
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GUANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan güçlü bir hortum 5 kişinin ölümüne ve 33 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Hortum, kentin Baiyun bölgesinin Zhongluotan kasabasında saat 15.00 sularında etkili oldu. Hortumun meydana geldiği noktadan yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıktaki Liangtian köyünde yer alan meteoroloji istasyonu saniyede 20,6 metrelik maksimum rüzgar hızı kaydetti.

Eyaletin meteoroloji bürosu tarafından yapılan bir ön araştırmada, hortumun en şiddetli seviye olan beşten iki seviye aşağıda, yani üçüncü seviyede olduğu ve yaklaşık bir kilometrelik bir mesafe kat ettiği belirlendi.

Şehrin acil durum yönetimi, hava durumu, itfaiye, su işleri ve sağlık departmanlarından kurtarma ekipleri ile yerel halk hızlı bir şekilde olay yerine gönderildi.

Saat 22.00 itibarıyla olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, yetkililer 141 fabrika binasının hasar gördüğünü ve hiçbir konutun çökmediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Güvenlik, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da meydana gelen hortum 5 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

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