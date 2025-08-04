Guangzhou'da Otonom Ulaşım Yenilikleri - Son Dakika
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Guangzhou'da Otonom Ulaşım Yenilikleri

Guangzhou\'da Otonom Ulaşım Yenilikleri
04.08.2025 17:23
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Guangzhou, sürücüsüz taksi ve hava otobüsleriyle kentsel mobilite geçişini hızlandırıyor.

GUANGZHOU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da kentsel mobiliteye geçiş süreci planlanandan çok daha önce gerçeğe dönüşüyor.

Bu sürecin örneklerinden biri Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda bulunuyor. Havalimanında basit bir çevrimiçi rezervasyonla sürücüsüz taksi çağırmak mümkün. Kent içinde otonom minibüsler yolcuları Kanton Kulesi gibi kentin simgesel yapılarına götürürken, alçak irtifa uçuş rotaları ise "hava otobüslerini" günlük kullanıma sokmaya hazırlanıyor.

Guangzhou merkezli robotaksi hizmet sağlayıcısı Pony.ai, şubat ayında kentin merkez bölgesi, havalimanı ve yüksek hızlı tren merkezi arasında işleyen bir robotaksi hattı başlattı. Yolcular bu hatta ani duruşlar veya yaya geçitlerinde yavaşlama olmaksızın, ölçülü hızla süzülen geniş bir araçta huzurla seyahat edebiliyor.

Guangzhou merkezli bir başka teknoloji şirketi WeRide ise Kanton Kulesi'nde otonom minibüs hizmeti başlattı. Guangzhou'yu ziyaret eden turistler, bu fütüristik hizmeti mutlaka denemek istiyor.

Kentin toplu taşıma yetkililerine göre 2025 yılının nisan ayı sonu itibarıyla Guangzhou'da benzer şekilde faaliyet gösteren 12 sürücüsüz otobüs güzergahında 1,17 milyon yolcuya güvenli şekilde hizmet verilirken, 2,17 milyon kilometre de yol kat edildi.

Guangzhou'daki bu tanıtım güzergahları, kentin otonom sürüş politikalarında kaydettiği istikrarlı ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

Çin'de otonom sürüşü keşfeden ilk kentlerden biri olan Guangzhou, farklı yol seçenekleri sunarak akıllı bağlantılı araçların uygulamaya konulması ve tanıtımına yönelik elverişli bir ortam yaratıyor.

"Hava taşımacılığını" da aktif olarak geliştiren Guangzhou, otonom sürüşün sınırlarını giderek genişletiyor. Guangzhou merkezli insansız hava aracı üreticisi EHang Intelligent, ürettiği otonom yolcu taksileri için mart ayı sonu itibarıyla Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden işletme sertifikası almış durumda. Bu, tüketicilerin yakında Guangzhou'daki belirli işletme noktalarından bilet satın alarak alçak irtifa turları, kent gezileri ve çeşitli ticari yolcu hizmetlerini deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor.

EHang'ın geliştirdiği, pilotsuz elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı EH216-S ile dünya genelinde 60.000'den fazla güvenli uçuş gerçekleştirildi. Uçak, insanlı ulaşım, hava turları, hava lojistiği ve hatta acil tıbbi müdahale gibi durumlarda kullanılabiliyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı Xue Peng, "Uçakların gelecekte otobüsler gibi sabit durakları olacak ve bu duraklar evlere ve seyahat adreslerine çok yakın olacak. Ayrıca cep telefonları üzerinden uçak rezervasyonu da yapılabilecek" dedi

Guangzhou'nun Mayıs 2024'te açıklanan alçak irtifa ekonomisi gelişim planına göre kentin alçak irtifa ekonomisinin toplam ölçeğinin 2027 yılına kadar 150 milyar yuana (yaklaşık 21 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor. Ticari insanlı uçuş faaliyetlerininse bu planın ana doğrultularından birini oluşturması öngörülüyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılına kadar alçak irtifa ekonomisi sektörünün piyasa değerinin 1,5 trilyon yuana ulaşması beklenirken, 2035 yılına kadar ise 3,5 trilyon yuana yükselebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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