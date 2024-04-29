Guangzhou'da Şiddetli Hortum: 5 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Guangzhou'da Şiddetli Hortum: 5 Ölü, 33 Yaralı

Guangzhou\'da Şiddetli Hortum: 5 Ölü, 33 Yaralı

Çin'in güneyindeki Guangzhou'da meydana gelen şiddetli hortum sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Hortumun nedeni olarak sıcak ve nemli hava ile meteorolojik faktörler gösterildi. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Fabrika binalarında hasar oluşurken, konutlarda çökme yaşanmadı.

29.04.2024 11:08
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ÇEKİM TARİHİ: 27-28 Nisan 2024

Guangzhou kentini vuran hortumun çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan şiddetli hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Hortum saat 15.00 sularında kentin Baiyun ilçesindeki Zhongluotan kasabasını vururken, hortumun çıkış noktasından yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıktaki Liangtian köyünde bulunan meteoroloji istasyonu saniyede 20,6 metrelik maksimum rüzgar şiddeti kaydetti.

Uzmanlar hortumun, Güney Çin Denizi'nin güneybatısından gelen sıcak ve nemli akıntının artan yoğunluğu, yere yakın sıcak ve nemli hava ile önceki dönemde alçak seviye jet akımı dahil olmak üzere çok sayıda meteorolojik faktörden kaynaklandığını söyledi.

Kentin acil durum yönetimi, meteoroloji, itfaiye, su işleri ve sağlık departmanlarından kurtarma ekipleri derhal bölgeye gönderildi.

Olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları saat 22.00 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Yetkililer 141 fabrika binasının hasar gördüğünü ve hiçbir konutun çökmediğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da Şiddetli Hortum: 5 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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