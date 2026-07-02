Guangzhou'da Yenilikçi Üniversite Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guangzhou'da Yenilikçi Üniversite Modeli

Guangzhou\'da Yenilikçi Üniversite Modeli
02.07.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, disiplinlerarası eğitim ve merkez odaklı yaklaşımı benimsiyor.

GUANGZHOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 2022'de açılan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Guangzhou yerleşkesi, akademide yenilikçi yaklaşımlara öncülük ediyor.

Geleneksel fakülte ve bölüm modelleri yerine "merkezler" ve "odak noktaları" esasına dayalı bir akademik mimariyi benimseyen üniversite, disiplinlerarası eğitim modelini yaygınlaştırmayı ve yeni disiplinleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Guangdong, Hong Kong, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da Yenilikçi Üniversite Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti
Bakan Yumaklı’dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı
Osman Gazi’nin miğferi ABD’de ortaya çıktı Osman Gazi'nin miğferi ABD'de ortaya çıktı
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi’ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp

19:46
China Suarez, Icardi’yi terk etti O mesajları görünce evden kaçmış
China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 20:16:16. #7.12#
SON DAKİKA: Guangzhou'da Yenilikçi Üniversite Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.