Guangzhou ile Miami Arasında Yeni Kargo Rotası

GUANGZHOU, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou ile ABD'nin Miami kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotası açıldı.

Sınır ötesi e-ticaret ürünleriyle dolu ilk uçak, pazartesi günü Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti.

Guangzhou Daking Scm Zincir Yönetimi Limited Şirketi'nin işlettiği yeni kargo rotası, transit süresini 18 saate indirerek önceki bağlantı rotalarına kıyasla 5 saat tasarruf sağlıyor ve aynı gün veya ertesi gün teslimata imkan veriyor.

An itibarıyla haftada bir tarifeli uçuşun gerçekleştirildiği hava kargo rotasında, talebe bağlı olarak bu sayının artırılabileceği belirten şirket, uygulamanın sınır ötesi e-ticaret lojistiğini önemli ölçüde artırmasını bekliyor.

Şirketin merkezi, sınır ötesi e-ticaretin hızlı bir büyüme kaydettiği Guangzhou'nun Nansha bölgesinde yer alıyor. Bölgedeki ticaret hacmi 2014 yılında 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) iken, 2024 yılında 46 milyar yuana yükseldi.

Rotanın açılmasının, ABD pazarındaki varlığını optimize etmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu kaydeden şirket, bu sayede daha fazla sınır ötesi e-ticaret işletmesinin mal ihraç ederek ABD'deki tüketici talebini daha iyi karşılayabileceğini belirtti.