Guantanamo'dan 3 Tutuklu Ülkelerine Gönderildi - Son Dakika
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Guantanamo'dan 3 Tutuklu Ülkelerine Gönderildi

ABD, Guantanamo'da 17 yıl tutulan 3 kişiyi ülkelerine geri gönderdi. İşkence iddiaları sürüyor.

18.12.2024 23:49
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NEW ABD'nin Guantanamo hapishanesinden, biri 17 yıldır kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutulan 3 kişinin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo Körfezi'ndeki askeri hapishanede tutulan 2'si Malezyalı (Muhammed Nazir Bin Lep ve Muhammed Farik Bin Amin), biri Kenyalı (Muhammed Abdul Malik Bajabu) 3 tutuklunun ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, mahkumlara yapılan işkencelerle bilinen hapishanedeki 2 Malezyalı tutuklunun, Endonezya'nın Bali Adası'nda 2002'de düzenlenen, 22 ülkeden 202 kişinin hayatını kaybettiği bombalı eylemlerle ilgili suçlamaları kabul edip, hem Bali'deki saldırının hem de diğer saldırıların elebaşısı olduğu ileri sürülen Endonezya asıllı Encep Nurjaman aleyhine ifade vermeyi kabul ettikten sonra nakillerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "ABD, tutuklu nüfusunu sorumlu bir şekilde azaltmaya ve nihayetinde Guantanamo Körfezi tesisini kapatmaya odaklanan bilinçli ve kapsamlı bir sürece yönelik devam eden çabalarına verilen desteği takdirle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Guantanamo'da tutuklu bulunan Lep ve Amin, ocak ayında mahkeme heyetiyle yaptıkları savunma pazarlığında, saldırılarda rollerinin bulunduğunu veya önceden bilgi sahibi olduklarını reddederek, yıllarca saldırının sorumlu yapılanmasıyla planlama yaptıklarını itiraf etmişti.

Sanıklar, savunma pazarlığı çerçevesinde, Bali bombalamaları nedeniyle yine Guantanamo'da gözaltında tutulan Nurjaman aleyhinde ifade vermeyi kabul etmişti.

Kenyalı Bajabu, 17 yıl Guantanamo'da tutuldu

Küba'daki Guantanamo hapishanesinde hakkında herhangi bir suçlama yapılmadan 17 yıl tutulan Kenyalı Bajabu'nun da ülkesine naklinin yapıldığı hapishanede, suçlama yöneltilmeden tutulan, çoğu Yemen asıllı 15 kişi daha bulunduğu ifade ediliyor.

ABD yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla çoğu Müslüman yüzlerce kişiyi tuttuğu Guantanamo hapishanesi, sık sık kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme geliyor.

Kaynak: AA

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