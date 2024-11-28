Gübretaş Hisse Alımları Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gübretaş Hisse Alımları Tartışma Yarattı

Gübretaş Hisse Alımları Tartışma Yarattı

CHP'li Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hisse alımlarını eleştirerek kamu kaynaklarını sorguladı.

28.11.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Gübretaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda toplamda 4 milyar liralık hisse geri alım kararı alması ancak bu kararın hemen ertesi günü 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirilmesi akıllara şu soruları getiriyor:  Bu kadar büyük bir işlem, nasıl bir günde gerçekleştirildi? Hangi kişiler ya da gruplar bu hisseleri satıp bu büyük alımdan kazanç sağladı? Tarım Kredi Kooperatifleri, bu alımları yaparak kimlere hizmet etti? Çiftçi bugün mazot, gübre, tohum bulmakta zorlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ise bu zorluklara çözüm üretmek yerine, kamu kaynaklarını hisse senedi alımlarında kullanıyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gübretaş'ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Genel Kurul'a ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Milletin alın teriyle oluşturulan kaynakların, kamu yararına değil de bir grup kişi ya da kurumun çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanıldığına dair endişelerimiz her geçen gün artıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle bir günde gerçekleştirilen 1,2 milyar liralık hisse alımı, kamu kaynaklarının şeffaflıktan uzak bir şekilde kullanılmasına işaret ediyor. Bu işlem, hem zamanlaması hem de fiyat seviyesi bakımından ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Gübretaş hisseleri geçmişte spekülatif hareketlere konu olmuştu, yaşananlar adeta bir kez daha tekrarlanıyor. Geçmişte 'altın bulundu' iddialarıyla 6 liradan 393 liraya kadar yükselen Gübretaş hisseleri, kısa sürede 137 liraya kadar düşmüştür" dedi. Adem, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri, bu alımları yaparak kimlere hizmet etti"

"Geçmişte ortaya atılan altın buluntusu haberleri nasıl bir grup insanı zengin edip diğer yatırımcıları mağdur ettiyse bugün de kamu eliyle yürütülen bu işlemlerin başka kimlere yarar sağladığını sormak zorundayız. Üstelik Tarım Kredi Kooperatifleri gibi çiftçilerin yararına çalışması gereken bir kurumun, hisse fiyatı yüzde 76 yükselmişken yani oldukça yüksek bir seviyeden bu hisseleri satın alması kamu zararına işaret etmektedir. Gübretaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdiği genel kurulda toplamda 4 milyar liralık hisse geri alım kararı aldığını ancak bu kararın hemen ertesi günü 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirilmesinin akıllara şu soruları getiriyor:  Bu kadar büyük bir işlem, nasıl bir günde gerçekleştirildi? Hangi kişiler ya da gruplar bu hisseleri satıp bu büyük alımdan kazanç sağladı? Tarım Kredi Kooperatifleri, bu alımları yaparak kimlere hizmet etti?

"Tarım Kredi çiftçilerin yaşadığı zorluklara çözüm üretmek yerine, kamu kaynaklarını hisse senedi alımlarında kullanıyor"

Ziraat Yatırım aracılığıyla yapılan işlemlerin büyük kısmının alım yönünde olması ve bunun yüzde 84'ünün Ziraat Yatırım müşterileri eliyle gerçekleştirilmesi, bu işlemlerde kamu kaynaklarının özel çıkarlar için kullanılabileceği endişesini doğuruyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin esas görevi, çiftçileri desteklemekken kamu eliyle yapılan bu alımlar çiftçinin ihtiyaçlarına hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Çiftçi bugün mazot, gübre, tohum bulmakta zorlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ise bu zorluklara çözüm üretmek yerine, kamu kaynaklarını hisse senedi alımlarında kullanıyor. Bu, asla kabul edilemez bir durumdur. Hükümet, milletin alın terini ve parasını göz göre göre heba ediyor. Bu alımlarda kullanılan her kuruşun hesabı verilmelidir.

"Burnumuza pis kokular geliyor"

Gübretaş hisseleri üzerinden yaşananlar, maalesef kamu kaynaklarının birilerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanıldığına dair ciddi kuşkular doğuruyor. Burnumuza pis kokular geliyor. Şirket hisselerinde yaşanan spekülatif hareketlerin ve kamu eliyle yapılan alımların kimleri zengin ettiğinin derhal ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz. Kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde nasıl ve neden kullanıldığını öğrenmek her vatandaşın hakkıdır. CHP olarak bu işin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Gübretaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gübretaş Hisse Alımları Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:57:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gübretaş Hisse Alımları Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.