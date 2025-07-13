Güce\'de İlk Otçu Göçü Şenliği Düzenlendi

Giresun'un Güce ilçesinde "Otçu Göçü Şenliği" yapıldı.

Güce'de bu yıl ilk kez organize edilen şenlik, Kıran yaylası çayır alanında gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar, türküler eşliğinde horon oynadı.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mahalli sanatçılar sahne aldı.

Şenliğe, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Güce Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.