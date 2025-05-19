Güçlü Anneler Sınır Tanımaz: Anneliğin Dönüştürücü Etkisi Konuşuldu

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi ile Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TEMAV) iş birliğinde, Galeri Eyüpsultan'da düzenlenen "Güçlü Anneler Sınır Tanımaz" başlıklı söyleşide, güçlü kadın hikayeleri, anneliğin toplumsal rolü ve dayanışmanın dönüştürücü etkisi konuşuldu.

Eyüpsultan Belediyesi, TEMAV iş birliğiyle, "Güçlü Anneler Sınır Tanımaz" söyleşisine ev sahipliği yaptı.

Galeri Eyüpsultan'da gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Yasin Taze üstlenirken; oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, iş insanı Şeyda Aydın ve eğitmen İlke Tüzünel de konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe, TEMAV Başkanı Nuray Marçak da katıldı.

Etkinlikte, annelerin karşılaştığı zorluklar, zorlukları aşma yöntemleri ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkileri ele alındı. Konuşmacılar kendi hayat hikayelerini paylaşarak, bireysel mücadeleleriyle nasıl başarıya ulaştıklarını anlattı.