Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 41 bin 164 lira para cezası verildi.
Yağızoymak Jandarma Karakolu ekiplerince, kırsalda yapılan kontrollerde kaçak avcılık yapan 4 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 kınalı keklik bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av tüfeğiyle vurulan keklikleri teslim aldı.
Av tüfeklerine el konulan 4 kişiye 41 bin 164 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Güçlükonak'ta Kaçak Avcılara Ceza - Son Dakika
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