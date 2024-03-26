Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Çağa Mahallesinde iftar programına katıldı

Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Çağa Mahallesinde iftar programına katıldı.
Programda vatandaşlara hitap eden Yalçın, ramazan sevincini, bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Belediye olarak mahallelerde düzenlenen iftar programlarına destek sağladıklarını kaydeden Yalçın, mahalle ziyaretlerinde o mahalle ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattıklarını ifade etti.
Yalçın, ilçe merkezindeki belediye lokantasında her akşam iftar verdiklerini aktararak, kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
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