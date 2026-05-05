Güdül Belediye Başkanı Vatandaşları Dinliyor

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, haftanın her günü vatandaşları kabul ederek talep ve sorunları dinlediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Doğanay, özellikle pazartesi günleri muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Sorunları dinleyip çözüm için çalışıyoruz." dedi.

Doğanay, belediye kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu ve hizmet odaklı çalışmaların süreceğini kaydetti.