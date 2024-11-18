Güdül Belediyesi, 2025 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Doğanay, belediyenin 2025 yılı mali bütçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.
Doğanay, mali bütçeleri elverdiği ölçüde hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Güdül Belediyesi 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?