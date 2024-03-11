Güdül Belediyesi Ramazan Ayında Halka İftar Yemeği Verecek

Güdül Belediyesi Ramazan ayı boyunca halka iftar yemeği vereceğini bildirdi.
Güdül Belediyesi, Yeni Çarşı olarak adlandırılan ilçe merkezindeki hanın içinde bulunan Belediye Lokantasında ramazan ayı boyunca halka ücretsiz yemek verileceğini kaydetti.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin destekleriyle iftar yemeği vereceklerini belirterek şunları kaydetti:
"Hayırda bulunmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize müracaat etmeleri halinde o günkü iftar yemeği vatandaşımızın adına verilecektir. Lokantamızda verilecektir. Rabbim tutacağımız oruçları, yapacağımız ibadetleri kabul eylesin inşallah."
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.
Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) tarafından düzenlenen 'Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması' ve '3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmalarda, 'Denizlerimizdeki Göçmen Türler' temasıyla deniz canlılarının tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. İstanbul'da yapılan törende, deniz biyolojik çeşitliliğini etkileyen yabancı türler hakkında bir konuşma yapıldı. Yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan eserler belirlendi. Programın ana sponsoru DJI tarafından katılımcılara atölye çalışması düzenlendi. Yarışmaların jüri üyeleri arasında SUFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, yapımcı Akın Bağcılar, Bengiz Özdereli, Lütfü Tanrıöver, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Murathan Yıldız ve DJI Türkiye Marka Müdürü Müjde Ding yer aldı.
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