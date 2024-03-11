Güdül Belediyesi Ramazan Ayında Halka İftar Yemeği Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güdül Belediyesi Ramazan Ayında Halka İftar Yemeği Verecek

Güdül Belediyesi, Yeni Çarşı'daki Belediye Lokantasında ramazan ayı boyunca halka ücretsiz iftar yemeği vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilecek olan iftar yemeklerine katılmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirtti.

11.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güdül Belediyesi Ramazan ayı boyunca halka iftar yemeği vereceğini bildirdi.

Güdül Belediyesi, Yeni Çarşı olarak adlandırılan ilçe merkezindeki hanın içinde bulunan Belediye Lokantasında ramazan ayı boyunca halka ücretsiz yemek verileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin destekleriyle iftar yemeği vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Hayırda bulunmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize müracaat etmeleri halinde o günkü iftar yemeği vatandaşımızın adına verilecektir. Lokantamızda verilecektir. Rabbim tutacağımız oruçları, yapacağımız ibadetleri kabul eylesin inşallah."

Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Güdül, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül Belediyesi Ramazan Ayında Halka İftar Yemeği Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı
    15:33 Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.

  • Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nin düzenlediği yarışmaların ödülleri sahiplerini buldu
    15:31 Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği'nin düzenlediği yarışmaların ödülleri sahiplerini buldu

    Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) tarafından düzenlenen 'Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması' ve '3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmalarda, 'Denizlerimizdeki Göçmen Türler' temasıyla deniz canlılarının tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. İstanbul'da yapılan törende, deniz biyolojik çeşitliliğini etkileyen yabancı türler hakkında bir konuşma yapıldı. Yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan eserler belirlendi. Programın ana sponsoru DJI tarafından katılımcılara atölye çalışması düzenlendi. Yarışmaların jüri üyeleri arasında SUFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, yapımcı Akın Bağcılar, Bengiz Özdereli, Lütfü Tanrıöver, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Murathan Yıldız ve DJI Türkiye Marka Müdürü Müjde Ding yer aldı.

  • GAÜN'de 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi açıldı
    15:30 GAÜN'de 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi açıldı

    Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Aliyev ile Ressam Vedat Arar'ın birlikte hazırladığı 'Dünden Bugüne Adım Adım' sergisi, Primemall Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergide yer alan farklı stillerdeki resimler, sanatçıların yaşam tecrübelerini ve duygularını yansıtmaktadır. Sergi, 14 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

  • Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 42 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:29 Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 42 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 39'u PKK/KCK, 3'ü FETÖ olmak üzere toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

  • Mustafa Bozbey: Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak
    15:27 Mustafa Bozbey: Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutmak

    CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu. Bozbey, Türkiye'nin ihtiyacı olan hiç kimseyi ötekileştirmeden insanları bir arada tutup onlarla beraber proje uygulamak gerektiğini belirtti.

  • Tarım ve Orman Bakanı: Biz gelecek nesiller için çalışan bir iktidarız
    15:26 Tarım ve Orman Bakanı: Biz gelecek nesiller için çalışan bir iktidarız

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gitmek için çalıştıklarını belirterek, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştıklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için daha çok çalışacaklarını ve 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğunu vurguladı. Ayrıca, uzay çalışmaları ve savunma sanayisi gibi konularda da Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın bir gönül birlikteliği olduğunu vurgulayan Yumaklı, Polatlı'da Cumhur İttifakı adayına destek vereceklerini ifade etti.

  • İsrail'in saldırıları ve yardım engeli Gazze'de bebek ölümlerine yol açtı
    15:25 İsrail'in saldırıları ve yardım engeli Gazze'de bebek ölümlerine yol açtı

    İsrail'in aylardır süren saldırıları ve yardım engeli nedeniyle Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi çocuk doktoru Samir Lebid, durumu açıkladı. Lebid, yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanacak bir tıbbi felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

  • Ünye'de çocuğun akülü arabası evi yaktı
    15:24 Ünye'de çocuğun akülü arabası evi yaktı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde evin içinde gezen çocuğun akülü arabası bir anda alevler içerisinde kaldı. Evde kısa süreli panik yaşanırken, yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
14:09 Survivor’da mücadele eden Yunus Emre’nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Güdül Belediyesi Ramazan Ayında Halka İftar Yemeği Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement