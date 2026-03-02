Güdül'de Cephe İyileştirme Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Güdül'de Cephe İyileştirme Projesi Devam Ediyor

02.03.2026 16:13
Güdül Belediyesi, çarşı içindeki cephe iyileştirme çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı.

Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çarşı içinde başlatılan cephe iyileştirme projesinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşı merkezinde dış cephe iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli olarak yürütüldüğünü belirten Doğanay, çalışmaların tamamlanmasıyla çarşı esnafının iş yerlerinin daha estetik bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Doğanay, şunları kaydetti:

"Çarşı içinde çalışmalarımız hızla sürüyor. Cephe iyileştirme düzenlemesinin ardından dükkanlarımız da çarşımız da daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakin Şehir unvanına sahip ilçemize yapılan bu çalışmalar ayrı bir güzellik katıyor."

Belediye yetkilileri, projenin etaplar halinde tamamlanacağını ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

