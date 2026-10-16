Guilin Longsheng\'de Longji pirinç terasları sonbaharda turistlerin ilgisini topladı

Guilin Longsheng'de Longji pirinç terasları sonbaharda turistlerin ilgisini topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guilin kentinin Longsheng ilçesindeki Longji pirinç terasları, sonbaharın gelişiyle turist akınına uğradı. Ayrı bir güzelliğe bürünen teraslar, ziyaretçilerin ilgisini topladı.
LONGSHENG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Guilin kentinin Longsheng ilçesinde bulunan Longji pirinç terasları turist akınına uğradı.
Sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe bürünen teraslar ziyaretçilerin ilgisini topladı.
Kaynak: Xinhua
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