Guizhou\'da köylüler safran hasadına başladı, ürün kurutulup satışa hazırlanıyor

Guizhou'da köylüler safran hasadına başladı, ürün kurutulup satışa hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guizhou'nun güneybatısındaki Yuping Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Zhujiachang kasabasında safran hasadı başladı. Köylüler, yoğun çalışmayla topladıkları safranı kurutup işleyerek satışa hazırlıyor.
YUPING, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Yuping Dong Özerk İlçesi'nin Zhujiachang kasabasında safran hasadı başladı. Köylüler, yoğun bir çalışmayla topladıkları safranı kurutup işledikten sonra satışa hazır hale getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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