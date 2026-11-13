Guizhou Leishan\'da on binlerce Miao, Miao Yeni Yılı\'nı coşkuyla kutladı

Guizhou Leishan'da on binlerce Miao, Miao Yeni Yılı'nı coşkuyla kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guizhou'nun Leishan ilçesinde on binlerce Miao etnik grubundan kişi, Perşembe günü Miao Yeni Yılı'nı coşkuyla kutladı. Kutlamalarda geçit törenleri ve lusheng eşliğinde müzik dinletileri yapıldı; Miao Yeni Yılı 2008'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı.
LEİSHAN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Leishan ilçesinde Miao etnik grubundan on binlerce kişi, Miao Yeni Yılı'nı coşkuyla kutladı.
Perşembe günü düzenlenen kutlamalarda büyük geçit törenleri, somut olmayan kültürel miras gösterileri ve lusheng eşliğinde müzik dinletileri gerçekleştirildi.
Miao Yeni Yılı, 2008 yılında ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı.
Kaynak: Xinhua
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