Gujarat'ta Çelik Fabrikası Yangını: 4 Ölü

Güncel

YENİ DELHİ, 1 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bir çelik fabrikasında salı günü geç saatlerde çıkan yangında en az 4 işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.

Yerel polisin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yangın, eyaletin Surat bölgesindeki Hazira sanayi bölgesinde bulunan ArcelorMittal Nippon Çelik Fabrikası'nda çıktı.

Fabrika sözcüsü, yangının "ekipman arızası" nedeniyle çıktığını söyledi.

Surat Emniyet Müdürü Anupam Singh Gehlot, "Yanan kömürün aniden etrafa saçılmasıyla yangının tesisin bir bölümüne yayıldığını öğrendik. Yangın sırasında asansörde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti" dedi.