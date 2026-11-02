Gülap'a saldıran 2 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis, gerekçede cezalar ertelenmedi - Son Dakika
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Gülap'a saldıran 2 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis, gerekçede cezalar ertelenmedi

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Gazeteci Ahmet Furkan Gülap'a saldıran 2 sanığa verilen 2 yıl 1'er ay hapis cezasının gerekçesinde, Gülap'ın kamu görevlisi sayıldığı belirtildi. Kararda cezaların ertelenmediği, sanıkların Gülap'ın avukatına 45 bin lira vekalet ücreti ödeyeceği ifade edildi.

Ankara Adliyesi'nde haber yapmak üzere bulunan gazeteci Ahmet Furkan Gülap'ı darbeden 2 sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından verilen 2 yıl 1'er ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararına göre, 10 Haziran 2024'te muhabir Ahmet Furkan Gülap'ın Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesiyle ilgili tutuklanmasına ilişkin haber yapmak için adliyede olduğu hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda, Gülap'ın, Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından adliyenin otoparkından çıkış görüntüsünü çektiği sırada sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol'un gazeteciye küfür ederek darbettikleri ve mağdurun kıyafetini yırttıkları anlatıldı.

Olayın 5 dakika sürdüğü ve polis memurlarının araya girerek arbedeyi ayırmaya çalıştıkları ancak saldırganların Gülap'ı bırakmayarak darbetmeye devam ettikleri belirtilen gerekçeli kararda, Adli Tıp raporuna göre Gülap'ın vücudunda çok sayıda darp ve tırnak izi olduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Ahmet Furkan Gülap Ankara Adalet Sarayı bünyesinde basın mensubu olarak görev yaptığı, yapmış olduğu görevi nedeniyle 'kamu görevlisi' sayıldığı için sanıkların "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine hakaret" ve "mala zarar verme" suçunu işledikleri, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olması da dikkate alındığında cezanın ertelenmesine, cezalarında takdiri indirim uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

Gerekçeli kararda, sanıklar Fulya Törün ve Nuray Akyol'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 8'er ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer ay ve "mala zarar verme" suçundan 3'er ay olmak üzere toplam 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldıkları, ayrıca Gülap'ın avukatına 45 bin lira vekalet ücreti ödemelerine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
Ahmet Furkan3. SayfaGüncelKamuSon Dakika

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