Gülben Ergen, Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle İfade Verdi

Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi'ne gitti. Şarkıcı, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in vefatına dair paylaşımları sebebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ergen, ifadesini vermek üzere adliyeye çağrıldı.

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin evine geldiğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade veren sanatçı, bakanlığın suç duyurusuna konu olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve 'Bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle son derece üzgünüm. Suç duyurusuna konu atılı eylemler yargılanmamı gerektirmemektedir. Bu nedenle hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ederim.' dedi.

İfadesinde, kamuoyunda yankı uyandıran olay üzerine Fatmanur Çelik'in kendisine yaptığı çağrı doğrultusunda, 2026 yılı Ramazan ayında Çekmeköy'deki evine giderek anne ve kızını ziyaret ettiğini belirten Ergen, çocuğun sağlık durumunun kötü olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Ergen, bu ziyarette Fatmanur'un en büyük korkusunun, kendisine tecavüz eden ve kızına istismarda bulunan çocuğunun babasına çocuğun verilmesi kaygısı olduğunu aktardı ve bu konuda kendisine destek verdiğini belirtti.

Ergen, görüşmelerinin ardından, çocuğun tedavisi için Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatış sürecine yardımcı olduğunu ve çocuğun burada 9-10 gün boyunca tedavi gördüğünü aktardı. Ergen, bu süreçte Fatmanur ile telefon görüşmelerine devam ettiğini ve çocuğun tedavisinin sağlanması için gerekli adımları attığını ifade etti.

Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İl Müdürlüğü'nün çocukla ilgilenmediğine dair kendisine herhangi bir şikayet iletilmediğini belirtti. Yaşanan süreçle ilgili bakanlık yetkililerini de bilgilendirdiğini ifade eden Ergen, basın ve sosyal medya üzerinden kendisine yapılan çağrılara kayıtsız kalamadığını vurguladı ve 'İmkanlarım dahilinde kendisine yardımcı oldum. Bu nedenle bakanlık tarafından yapılan suç duyurusu nedeniyle son derece üzgünüm.' dedi.

Ergen'in avukatları, müvekkillerinin paylaşımlarının herhangi bir kurum veya kuruluşu hedef gösterme amacı taşımadığını ve kamu barışını bozmaya yönelik içerik barındırmadığını savunarak, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti.