Gülen Hastanede Öldü, Sessizlik Hakim - Son Dakika
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Gülen Hastanede Öldü, Sessizlik Hakim

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü hastanede cenazesi morgda bekletiliyor. Sakinlik dikkat çekiyor.

21.10.2024 23:58
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- FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü hastanede sessizlik hakim

Gülen'in cenazesi morgda bekletiliyor

PENNSYLVANIA - Hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü St Luke's Hastanesi'nin ikinci katında sessizlik hakim. Gülen'in cenazesi, hastanenin ikinci katındaki 251 numaralı odada ölmesinin ardından götürüldüğü morgda bekletiliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü örgütün internet sitesinden sabah saatlerinde açıklanmıştı. St Luke's Hastanesi'nden adı açıklanmayan bir hastane görevlisi Gülen'in evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi'nin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldükten sonra morga götürüldüğünü söyledi. Hastane görevlisi Gülen'in yakınlarının hastane morgunda beklediğini ifade etti. Hastanenin ikinci katında sessizlik hakim olurken hastane önünde iki Türk'ün beklemesi dikkat çekti. Hastanedeki sakinlik ise akıllara birçok soru işaretini getirdi.

Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

Kaynak: İHA

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