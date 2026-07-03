Güler, Hollanda Genelkurmay Başkanını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i makamında kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eichelsheim'i makamında kabul etti. Kabulde, Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.