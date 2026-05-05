Güler, Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye'yi İstanbul'da kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'a gelen Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye'yi kabul etti" denildi.