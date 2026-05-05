Güler, Lübnan Komutanı Haykal ile İstanbul'da Buluştu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rodolphe Haykal ile İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'a gelen Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rodolphe Haykal'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.