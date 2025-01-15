Güler: Suriye\'deki Yeni Yönetime Saygı Gösterilmeli

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Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki yeni yönetime ilişkin olarak, "Orada yeni bir yönetim var. Ona saygı göstermemiz lazım. Şimdi bizim sahamız değil. Öyle değil mi? O insanlarda bir düzen kurmaya çalışıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, "Atatürkçü teğmenler hakkında sahte tutanak tutulduğu" iddiasına ilişkin soru üzerine, "Kardeşim bir disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Her yazılana-çizilene inanıyor musunuz? Bizim söylediklerimize inanmıyorsun, orada bir tane herifin yazdığına inanıyorsun. O zaman ona soracaksınız doğru mu, değil mi diye. Biz söyleceklerimizin hepsini söyledik" ifadesini kullandı.

"Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılacak mı" sorusuna Güler, "Dün kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Her şey devam ediyor" yanıtını verdi.

Güler'e, Suriye Dışişleri Bakanı Essad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyetin Türkiye'ye ziyareti de soruldu. Güler, "Gelince bakacağız. Onlarla görüşünce bakacağız" yanıtını verdi. Güler, "Orada yeni bir yönetim var. Ona saygı göstermemiz lazım. Şimdi bizim sahamız değil. Öyle değil mi? O insanlarda bir düzen kurmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.