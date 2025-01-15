Güler: Terörle Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Güler: Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelede son operasyonların önemine dikkat çekti.

15.01.2025 14:48
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemde yapılan operasyonlar ile hava harekatlarına dikkati çekerek terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgi sorusu üzerine Güler, bu konuda yaptığı açıklamaların takip edilmesini istedi.

Aynı gazetecinin, "Konuyla ilgili olay yeri tutanaklarının sonradan hazırlandığı iddiası var." demesi üzerine Bakan Güler, "Disiplin kuruluna çıkıyorlar, oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Bizlerin söylediğine inanmıyor, birilerinin yazdıklarına mı inanıyorsunuz? Biz, söyleyeceklerimizin hepsini söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin soru üzerine de Güler, son dönemde yapılan operasyonlara ve hava harekatlarına dikkati çekerek, terörle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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